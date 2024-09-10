سرايا القدس ــ كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة صهيونية راجلة من المشاة في محور الغانم بمخيم طولكرم وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 17:28

سرايا القدس ــ كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة صهيونية راجلة من المشاة في محور الغانم بمخيم طولكرم وحققنا إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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