سرايا القدس ــ كتيبة طولكرم: خضنا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي وأمطرناهم بالرصاص والعبوات المتفجرة في مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56

سرايا القدس ــ كتيبة طولكرم: خضنا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي وأمطرناهم بالرصاص والعبوات المتفجرة في مخيم طولكرم

منذ 29 mins 10 September، 2024
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