القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب حرب الإبادة الجماعية بغزة وآخرها في مواصي خانيونس وفرض الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب حرب الإبادة الجماعية بغزة وآخرها في مواصي خانيونس وفرض الحصار

منذ 29 mins 10 September، 2024
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