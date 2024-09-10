الجهاد الإسلامي: نراهن على أمثال الشهيد ماهر الجازي بإيصال رسالة الشعوب العربية والمسلمة للإدارة الأميركية والكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 11:22
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هجوم المسيرات الانقضاضية على عكا أصاب بدقة أماكن تموضع ضباط وجنود العدو ردا على الاعتداءات على بلدة خربة سلم
المقاومة الإسلامية تستهدف المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا بصلية من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بعد قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال فجر اليوم
لجان المقاومة: المذبحة الصهيونية في مواصي خان يونس تكشف أنّ ادعاءات العدو حول وجود مناطق آمنة هو محض كذب وخداع
القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية نجحت بإسقاط طائرة أميركية MQ 9 أثناء قيامها بأعمال تجسسية في أجواء صعدة
العميد سريع: نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
الدفاع المدني بغزة: أكثر من مليوني فلسطيني باتوا يتمركزون في 30 % في مساحة القطاع
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نقول للمحتل واعوانه ان بنادقنا وسيوفنا مشرعة ولا يزال بيننا الكثير من جولات القتال
برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص ما يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في غزة بعد 11 شهرا من الحرب
الجهاد الإسلامي: نراهن على أمثال الشهيد ماهر الجازي بإيصال رسالة الشعوب العربية والمسلمة للإدارة الأميركية والكيان
منذ 52 mins
10 September، 2024
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