حركة المجاهدين الفلسطينية: تبريرات العدو لهذه الجريمة كاذبة وسخيفة وهو يواصل القتل والإرهاب ضمن مسلسل ممنهج يهدف لكسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 08:18

حركة المجاهدين الفلسطينية: تبريرات العدو لهذه الجريمة كاذبة وسخيفة وهو يواصل القتل والإرهاب ضمن مسلسل ممنهج يهدف لكسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه

منذ 6 mins 10 September، 2024
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