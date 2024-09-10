رويترز: هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق الرحلات في مطارات موسكو ودوموديدوفو وزوكوفو عقب هجمات بمسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 08:18

رويترز: هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق الرحلات في مطارات موسكو ودوموديدوفو وزوكوفو عقب هجمات بمسيرات

منذ 7 mins 10 September، 2024
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