المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف منطقة المواصي بثلاث قنابل ضخمة مستهدفا خيام النازحين رغم إعلانه أنها منطقة آمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 08:18

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف منطقة المواصي بثلاث قنابل ضخمة مستهدفا خيام النازحين رغم إعلانه أنها منطقة آمنة

منذ 11 mins 10 September، 2024
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