كتائب شهداء الأقصى طلائع التحرير-نابلس :خضنا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس في محيط شارع حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 08:18

كتائب شهداء الأقصى طلائع التحرير-نابلس :خضنا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس في محيط شارع حيفا

منذ 16 mins 10 September، 2024
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