مصادر فلسطينية: قوات العدو تنسحب من مخيم قلنديا ومدينة نابلس بعد اقتحام استمر لساعات وتخلله مواجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 08:18

مصادر فلسطينية: قوات العدو تنسحب من مخيم قلنديا ومدينة نابلس بعد اقتحام استمر لساعات وتخلله مواجهات

منذ 17 mins 10 September، 2024
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