مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 20:04

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 9 September، 2024
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