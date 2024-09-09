هجوم المسيرات الانقضاضية على شمال عكا أصاب بدقة تموضع ضباط وجنود العدو ردا على اعتداءات العدو على خربة سلم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 15:22
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هجوم المسيرات الانقضاضية على شمال عكا أصاب بدقة تموضع ضباط وجنود العدو ردا على اعتداءات العدو على خربة سلم
منذ 40 mins
9 September، 2024
عاجل
خربة سلم
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