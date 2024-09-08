قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: لا يمكن لـ”إسرائيل” أن تضرب وتهرب بسهولة بل إنها ستتلقى رداً حاسماً وهذه المرة سيكون الرد بطريقة مختلفة وسيدرك الجميع ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 23:08

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: لا يمكن لـ”إسرائيل” أن تضرب وتهرب بسهولة بل إنها ستتلقى رداً حاسماً وهذه المرة سيكون الرد بطريقة مختلفة وسيدرك الجميع ذلك

منذ 21 mins 8 September، 2024
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