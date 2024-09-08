إعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في عشرات المستوطنات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 20:52

إعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في عشرات المستوطنات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
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