المقاومة الإسلامية:‏ قصف كريات شمونة جاء ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى لاستشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 02:08

المقاومة الإسلامية:‏ قصف كريات شمونة جاء ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى لاستشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني

منذ 23 mins 8 September، 2024
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