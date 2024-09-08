المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات شمونة الصهيونية بصلية من صواريخ فلق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 02:08

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات شمونة الصهيونية بصلية من صواريخ فلق

منذ 24 mins 8 September، 2024
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