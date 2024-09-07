وزارة الصحة اللبنانية: الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الاخيرة في بلدة فرون أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 21:10

وزارة الصحة اللبنانية: الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الاخيرة في بلدة فرون أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة

منذ 1 ساعة 7 September، 2024
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