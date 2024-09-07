مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 12:02

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية

منذ 1 ساعة 7 September، 2024
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