مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع حدب يارون بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 12:02
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم
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سرايا القدس: المقاومة مستمرة بالدفاع عن مخيمات ومدن الضفة والوحدة الميدانية ستبقى منطلقا أساسياً للعمل المقاوم
صحيفة "اسرائيل اليوم" عن ضابط صهيوني كبير: العمليات التي شهدناها مؤخراً في الضفة الغربية تمثل إشكالاً كبيراً
استطلاع رأي نقلته القناة 12 الصهيونية: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية (13 عاماً) برصاص الإحتلال في بلدة قريوت قضاء نابلس
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع حدب يارون بقذائف المدفعية
منذ 1 ساعة
7 September، 2024
عاجل
موقع حدب يارون
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