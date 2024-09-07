في يومها الـ 337.. الابادة الجماعية الصهيونية لا تَتوقف في مختلف انحاء غزة

يُواصل جيش الاحتلال الصهيونيّ حرب الابادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين مُرتكباً المزيدَ من المجازرِ في مختلِفِ مُدُنِ وبلداتِ القطاع، وسطَ تفاقمِ الأوضاعِ الإنسانيةِ والصِحيّةِ جرّاءَ الحصار.

وأفاد مراسلُنا عن إستشهاد 4 فلسطينين إصابة 15 أخرين فجر اليوم في قصف على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، كما أفادنا عن إستشهادِ خمسة فلسطينيين وإصابةِ آخرينَ في استهدافِ مخيمِ النصيرات وقصفِ منزلٍ في تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة. اضافةً الى استشهادِ امرأةٍ وطفلتِها في قصفٍ على حيِّ الصبرة بمدينة غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلًا لعائلة عيد عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحيّ النصر غرب مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي فجر اليوم نيرانا مكثفة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي متفرق شمال غرب المخيم سُمع على إثره أصوات انفجارات ضخمة.

فيما أبلغ عن إطلاق نار وقذائف من الدبابات المتوغلة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، فيما أطلقت المروحيات النار على تل الهوا جنوب المدينة.

#شاهد | آثار قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة الليلة الماضية. pic.twitter.com/qsgnPeDMNN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2024

ونسف الاحتلال مبانيَ جنوب حي الصبرة بمحيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سبقه قصف مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

في المقابل، اعلنت قوات الشهيد عمر القاسم أنّها قصفت قوّات العدو المتوغلة في حي التنور شرقي مدينة رفح بقذائف الهاون.

من جهتها، سرايا القدس أعلنت السيطرة على طائرة تجسس معادية خلال تنفيذها مهام إستخبارية في سماء المنطقة الوسطى من القطاع.

المصدر: موقع المنار +مواقع