‫المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة جبل نيريا أتى ردًا على  ‫‌‌‌‏اعتداءات العدو خصوصاً ‏على بلدة فرون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 09:54

‫المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة جبل نيريا أتى ردًا على  ‫‌‌‌‏اعتداءات العدو خصوصاً ‏على بلدة فرون

منذ 2 ساعة 7 September، 2024
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