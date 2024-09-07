المقاومة الإسلامية قصفت قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 09:54
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المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة جبل نيريا أتى ردًا على اعتداءات العدو خصوصاً على بلدة فرون
المتحدث باسم جيش العدو: تم إطلاق 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم
الهجوم في محيط مستوطنة أبيريم أتى ردًا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والاغتيال في بلدة كفرا
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
مراسل المنار: 4 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال شقة بمخيم البريج وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدتان "سيدة وطفلة" جراء قصف صهيوني لشقة سكنية بمنطقة النصر غربي مدينة غزة
شملت الاقتحامات نابلس ورام الله والرام وسبسطية وقوصين وبيتا وبدرس والسموع وباقة الحطب ورافات وبيتونيا وكفر عبوش وجيوس
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
سرايا القدس: المقاومة مستمرة بالدفاع عن مخيمات ومدن الضفة والوحدة الميدانية ستبقى منطلقا أساسياً للعمل المقاوم
صحيفة "اسرائيل اليوم" عن ضابط صهيوني كبير: العمليات التي شهدناها مؤخراً في الضفة الغربية تمثل إشكالاً كبيراً
استطلاع رأي نقلته القناة 12 الصهيونية: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية (13 عاماً) برصاص الإحتلال في بلدة قريوت قضاء نابلس
المقاومة الإسلامية قصفت قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
منذ 2 ساعة
7 September، 2024
عاجل
قاعدة جبل نيريا
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