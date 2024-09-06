مصادر طبية فلسطينية: 33 شهيداً في القصف “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 20:24
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الهجوم في محيط مستوطنة أبيريم أتى ردًا على الإعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والاغتيال في بلدة كفرا
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع معيان باروخ بمحلقة انقضاضية اصابت هدفها بدقة
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المقاومة الإسلامية: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته اصابة مباشرة
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المتحدث باسم جيش العدو: انفجار طائرات بدون طيار في منطقة أبيريم وانفجار صاروخ في منطقة المنارة
تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ336
مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف شقة في شارع اليرموك وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع
سرايا القدس تزف 13 من المجاهدين من تشكيلات الضفة الغربية الذين ارتقوا ضمن معركة "رعب المخيمات"
سرايا القدس: المقاومة في الضفة الغربية بألف خير والعدو سيرى ما لدينا من مفاجآت في أي مواجهة قادمة
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين بمنطقة جبل صبيح
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
مصادر طبية فلسطينية: 33 شهيداً في القصف “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
منذ 1 ساعة
6 September، 2024
عاجل
العدوان على غزة
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