6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط مسجد بدر جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 02:14

6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط مسجد بدر جنوب شرق مدينة غزة

منذ 40 mins 6 September، 2024
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