إعلام العدو: أضرار داخل مستوطنة راموت نفتالي بالجليل الأعلى عقب سقوط عدة صواريخ داخل المستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 15:34

إعلام العدو: أضرار داخل مستوطنة راموت نفتالي بالجليل الأعلى عقب سقوط عدة صواريخ داخل المستوطنة

منذ 57 mins 5 September، 2024
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