اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 14:04
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اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 22 mins
5 September، 2024
عاجل
الجليل الغربي
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