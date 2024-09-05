أكثر من 126 الف طالب في غزة محرومون من المدرسة وثمة من يحاول صناعة البديل

لم يَعُد أكثرُ من ستِّ مئةٍ وعشرينَ ألفَ طالبٍ إلى مقاعدِ الدراسةِ معَ بَدءِ العامِ الدراسيّ، بعد أنْ دَمّر الإحتلالُ سبعينَ في المئةِ من المدارس، وتَحوّل ما تَبقّى منها إِلى مراكزِ إيواء، لكنْ ثَمّةَ مَن يُحاولُ صناعةَ البديلِ المؤقّتِ برغمِ ظروفِ الحربِ القاهرة.

ولا يزال آلاف الطلبة في قطاع غزة يواجهون حرب إبادة مستمرة منذ ما يقرب من 11 شهراً، والتي أسفرت، إلى الآن، عن اسشهاد الآلاف منهم، ومن هيئة التدريس، معلّمين وأساتذة جامعات.

ولم يتمكّن طلبة القطاع من إكمال عامهم الدراسي الماضي (2023-2024)، بفعل العدوان الذي انطلق في تشرين الأول 2023، والذي استُهدفت خلاله 80% من المؤسسات التعليمية.

ويسعى العدو من خلال حربه إلى القضاء على جلّ القطاعات الحيوية في غزة من بينها التعليمي. ودمر الاحتلال أكثر من 122 مدرسة وجامعة تدميراً كلياً، وأكثر من 334 مدرسة وجامعة تحتاج الآن إلى إعادة ترميم وتهيئة بعدما دمّرها جزئياً.

وبلغ عدد الطلبة الذين استشهدوا خلال الحرب بلغ، إلى الآن، 9 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب أكثر من 500 من هيئة التدريس، وما يزيد على 110 من العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين والعاملين في الجامعات الفلسطينية.

وأمس الاربعاء، أعلنت وزارة التربية الفلسطينية، إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبة قطاع غزة في جميع المراحل التعليمية للتعلم في مدارس افتراضية (تعليم إلكتروني) .

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي تمهيدًا لإطلاق المدارس الافتراضية، ضمن سلسلة التدخلات المنوي البدء فيها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالمحافظات الشمالية”.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت، أن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025 سيبدأ الأسيوع المقبل، بتاريخ 9/9/2024.

وفي تقرير سابق لها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إنه وفقا لمجموعة التعليم العالمية، فإن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجددا.

المصدر: المنار + مواقع