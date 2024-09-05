تصدير 19.5 مليار دولار من النفط الخام وزيت الوقود خلال 5 أشهر من العام الحالي

أعلنت الجمارك الايرانية، تم تصدير ما قيمته 19 مليار و500 مليون دولار من النفط الخام وزيت الوقود في 5 أشهر من العام الحالي .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، فقد بلغت صادرات النفط الخام وزيت الوقود في الأشهر الخمسة من العام الجاري 19 مليار و500 مليون دولار .

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية للدولة بنسبة 10% لتصل إلى 21.9 مليار دولار. وبلغ وزن الصادرات غير النفطية 60.5 مليون طن بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولذلك، بلغ إجمالي الصادرات، بما في ذلك النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الهندسية الفنية في 5 أشهر من هذا العام 41 مليار 700 مليون دولار.

المصدر: وكالة مهر