6 شهداء اثر عدوان اسرائيلي على طوباس ومخيم الفارعة واقتحامات بالجملة لمناطق الضفة

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 3 آخرون فجر اليوم الخميس، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بعدوان عسكري جديد على مدينة طوباس ومخيم الفارعة للاجئين.

وصباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، إلى المستشفى، بعد منعها من قوات الاحتلال.

ووفق شهود، فقد أطلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة النار تجاه الطفل أبو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بجرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

وفجر اليوم، استشهد 5 شبان وأصيب آخران جروح أحدهما خطيرة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في مدينة طوباس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

بالفيديو | من مكان قصف الاحتلال لمركبة في مدينة #طوباس وارتقاء 5 شبان فجر اليوم#رعب_المخيمات pic.twitter.com/UEg9pMss3s — قناة المنار (@TVManar1) September 5, 2024

وأفادت وزارة الصحة بوصول 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما مصاب بجروح حرجة، لمستشفى طوباس التركي الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

والشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس ( 24 عاما)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي.

الشهيد محمد الزبيدي الذي استشهد بقصف على مدينة #طوباس فجر اليوم وهو نجل الأسير القائد زكريا الزبيدى pic.twitter.com/KYszcuKFQ4

— قناة المنار (@TVManar1) September 5, 2024

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

المقاومة تتصدى للعدوان على طوباس

وتصدت المقاومة الفلسطينية للعدوان على طوباس، وأفاد الاعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى – طوباس، بأن مجاهديها خاضوا مواجهات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم الفارعة من عدة محاور، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.

واستهدفت الكتائب قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم الفارعة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محور السوق، محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو، وكذلك جرافة “D9” في مدخل المخيم بعبوة “الخالد” شديدة الانفجار، وأكدت وقوع إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وفي جنين، أعلنت الكتائب أيضاً أنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط المنزل المحاصر في بلدة كفردان، بالأسلحة الرشاشة.

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومداهمات بعموم الضفة

وبالتزامن مع العدوان الجديد على طوباس، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على جنين ومخيمها لليوم التاسع تواليًا، كما نفذت مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي جنين، استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم جنين للاجئين غربي جنين؛ والذي يشهد عملية عسكرية واسعة منذ الأربعاء 28 آب/ أغسطس الماضي، أسفرت عن 21 شهيدًا حتى الآن.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية إلى المدينة ومخيمها مع دخول الساعات الأولى لليوم التاسع من العدوان عليها. واقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة، شارع مهيوب في حي الجابريات في مدينة جنين، وأخلت عائلات بالقوة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في شارع مهيوب بعد اقتحامه بفرق المشاة، وأخلت عائلات منه، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، قرية كفردان غرب مدينة جنين واعتقلت شابا. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزلاً، واحتجزت أصحابه، وأطلقت الرصاص باتجاهه.

وفي وقت لاحق، أفرجت الاحتلال عن العائلة المحتجزة، وجرى اعتقال الشاب عبد الرحمن عابد.

نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مخيم العين غرب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم، وانتشر في عدة أماكن، وداهم عدة منازل لمواطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب نابلس، لفتى عمره (17 عاما) ونقل إلى المستشفى.

الانسحاب من طولكرم

وانسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم، من مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، بعد عدوان استمر لعدة أيام، تخلله تجريف شوارع وبنى تحتية في طولكرم ونور شمس.

واندلعت الليلة الماضية، اشتباكات مسلحة عنيفة، تخللها تفجير عبوات محلية الصنع في آليات الاحتلال، خلال اقتحام أطراف ومحيط مخيم نور شمس.

وفي السياق، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم طولكرم للاجئين، بعد عدوان عسكري تخلله أعمال تجريف واسعة للبنية التحتية والمحلات التجارية عند الشارع الرئيسي ودوار شويكة.

وأعلنت “كتائب القسام” بأن مجاهديها خاضوا مع باقي الفصائل الفلسطينية اشتباكات مسلحة وفجروا عبوات ناسفة في محاور عدة داخل مخيم طولكرم، محققين إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال.

رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين من عدة أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، بينهم فتاة ومراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الفتاة إيمان إبراهيم النبالي، خلال اقتحام منزلها في بلدة بيتونيا غرب رام الله، كما اعتقل من البلدة كلا من: زيد أبو دية، ومعتصم محمد الزين.

وفي قرية برهام شمال رام الله، اعتقل الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي (41) عاماً بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جيدان راتب أجرب من قرية قبيا غرب رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

بيت لحم

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حوسان وانتشرت في منطقة المطينة ووسط القرية، وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب منازل المواطنين.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من هجمتها على قرية حوسان والتي تمثلت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال شبان، وإغلاق مناطق حيوية ومنع حركة التنقل.

وبدأ جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي 28 آب/ أغسطس 2024، عدوانًا عسكريًا تحت اسم “المخيمات الصيفية” على مدن طوباس وجنين وطولكرم ومخيماتها، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 39 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 699.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام