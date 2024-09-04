سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تفجير عدد من العبوات بجرافات وآليات العدو الاسرائيلي في محور باب المخيم وتحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 19:06

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تفجير عدد من العبوات بجرافات وآليات العدو الاسرائيلي في محور باب المخيم وتحقيق إصابات مباشرة

منذ 17 mins 4 September، 2024
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