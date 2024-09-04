مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة بالصواريخ استهدفت وادي الحجير في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:38
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المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بصليات من الكاتيوشا
شهداء وجرحى في اليوم الـ334 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وسط استمرار المجازر والتدمير الممنهج في القطاع
كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بصواريخ 107 مقر القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة
قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية الواسعة في مدن شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لليوم الـ8 على التوالي
مصادر فلسطينية: دوي انفجارات داخل مخيم طولكرم حيث تداهم قوات الاحتلال منازل المواطنين وتجري تحقيقات ميدانية معهم
إعلام العدو: العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة
حركة حماس: نطالب المنظمات الدولية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من عذابات داخل سجون الاحتلال
إعلام العدو: رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية درور اساراف يستقيل من منصبه في إطار موجة الإستقالات
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة بالصواريخ استهدفت وادي الحجير في جنوب لبنان
منذ 16 mins
4 September، 2024
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