مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة بالصواريخ استهدفت وادي الحجير في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:38

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة بالصواريخ استهدفت وادي الحجير في جنوب لبنان

منذ 16 mins 4 September، 2024
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