وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني الى 40861 شهيدا و94398 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:38

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني الى 40861 شهيدا و94398 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية

منذ 21 mins 4 September، 2024
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