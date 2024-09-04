مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 11:36

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة شبعا

منذ 2 ساعة 4 September، 2024
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