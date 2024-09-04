إعلام العدو: المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبانٍ بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرة المنارة جاء رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي المنارة بالأسلحة الصاروخية وبياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابتهما اصابة مباشرة
أبو عبيدة: بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات للمجاهدين المكلفين حراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الإحتلال
إعلام العدو: المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبانٍ بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح
منذ 9 mins
4 September، 2024
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