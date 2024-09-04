إعلام العدو: المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبانٍ بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 09:26

إعلام العدو: المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبانٍ بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح

منذ 9 mins 4 September، 2024
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