القيادي في حماس أسامة حمدان: إذا لم تلزم واشنطن نتنياهو بالانسحاب من فيلادلفيا فهي تسعى لإنقاذه من تبعات مقتل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 23:10

القيادي في حماس أسامة حمدان: إذا لم تلزم واشنطن نتنياهو بالانسحاب من فيلادلفيا فهي تسعى لإنقاذه من تبعات مقتل الأسرى

منذ 2 ساعة 3 September، 2024
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