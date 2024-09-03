وزارة الصحة الفلسطينية: 30 شهيداً ونحو 130 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 682 شهيداً، ونحو 5700 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 14:22

وزارة الصحة الفلسطينية: 30 شهيداً ونحو 130 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 682 شهيداً، ونحو 5700 جريح

منذ 35 mins 3 September، 2024
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