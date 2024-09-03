حركة الجهاد الاسلامي: ندعو السلطة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها قبل أن تخسر ما تبقى من وهم سيادة على مناطق مستباحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 14:22

حركة الجهاد الاسلامي: ندعو السلطة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها قبل أن تخسر ما تبقى من وهم سيادة على مناطق مستباحة

منذ 55 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة