حركة الجهاد الاسلامي: مثلما ترفض المقاومة في غزة الاستسلام أمام الاحتلال فكذلك لن تستسلم للاحتلال في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 14:22

حركة الجهاد الاسلامي: مثلما ترفض المقاومة في غزة الاستسلام أمام الاحتلال فكذلك لن تستسلم للاحتلال في الضفة المحتلة

منذ 56 mins 3 September، 2024
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