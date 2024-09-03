كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: واصل مقاتلونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 10:24

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: واصل مقاتلونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 10 mins 3 September، 2024
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