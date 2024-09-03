سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 08:14

سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة

منذ 6 mins 3 September، 2024
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