إعلام العدو: رئيس نقابة العمال “الاسرائيلية” يبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي اليوم الساعة السادسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 12:18

إعلام العدو: رئيس نقابة العمال “الاسرائيلية” يبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي اليوم الساعة السادسة

منذ 27 mins 2 September، 2024
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