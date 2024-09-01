مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الاراضي المحتلة في الجليل الغربي وتفعيل لصافرات الإنذار ودوي انفجارات في منطقة نيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 22:02
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المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لكتيبة الاستخبارات 8200 التابع لفرقة الجليل في ثكنة ميتات بصليات صاروخية
القناة 12 الصهيونية: سيتم إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط من الساعة 8:00 من صباح الاثنين بسبب الإضراب
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40738 شهيدا و 94154 اصابة
مراسل المنار: 29 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة منذ صباح اليوم
مراسل المنار: 6 شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة مواطنين على دوار التعليم شمال قطاع غزة
كتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى دكوا تجمعات لقوات العدو في محور الزيتون جنوب شرق غزة بقذائف الهاون
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له المسؤولية عن تعثّر المفاوضات
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
وزير الدفاع الإيراني في اتصال مع نظيره السوري: الجمهورية الإسلامية تدعم إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الاراضي المحتلة في الجليل الغربي وتفعيل لصافرات الإنذار ودوي انفجارات في منطقة نيريا
منذ 2 ساعة
1 September، 2024
عاجل
منطقة نيريا
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