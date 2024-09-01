مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الاراضي المحتلة في الجليل الغربي وتفعيل لصافرات الإنذار ودوي انفجارات في منطقة نيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 22:02

مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الاراضي المحتلة في الجليل الغربي وتفعيل لصافرات الإنذار ودوي انفجارات في منطقة نيريا

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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