مفتي صور: الإمام الصدر أرسى مدرسة غير تقليدية في حركة الصراع الانساني والعقائدي ومقاومة الظلم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 13:38

مفتي صور: الإمام الصدر أرسى مدرسة غير تقليدية في حركة الصراع الانساني والعقائدي ومقاومة الظلم

منذ 30 mins 31 August، 2024
الشيخ حسن عبدالله
لبنان

شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله على “دور الامام القائد السيد موسى الصدر في إرساء مدرسة غير تقليدية في حركة الصراع الانساني والعقائدي ومقاومة الظلم الاقتصادي والاجتماعي ومقاومة ومواجهة الطغاة بحيث افتي بحرمة التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب عندما قال إن التعامل مع اسرائيل حرام وإسرائيل شر مطلق”.

وقال خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والدينية والحزبية في دار الافتاء الجعفري في صور: “في ذكرى تغييب الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقه نعيش ويعيش لبنان وخاصة الجنوب الظروف الصعبة اخطرها العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني، ومن اللافت ان بعض الناس يقول الحرب على غزة وهي دلالة على جغرافية المكان لكنها بالحقيقة ان العدو الإسرائيلي يشن حربا مباشرة على الشعب الفلسطيني قاطبة وعلى الشعب اللبناني، وعامة على الإنسانية بالعالم”.

واعتبر ان “الحياة التي عاشها الامام الصدر مليئة بالاحداث والمتغيرات وهذه المدة التي واكب فيها الاحداث في لبنان جعلته يرى حقيقة المؤامرة على الشرق الاوسط حيث وجود كيان مغتصب على ارض فلسطين يهدد عددا من الدول العربية والدول الاسلامية ورسم ذلك في تطلعاته “.

وختم: “في ذكرى تغييب الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه نجدد الولاء لفكره ونهجه فبهما ينعم لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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