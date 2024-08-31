مروحيات العدو الصهيوني تنقل جنودا مصابين من جنين إلى مستشفى رمبام في حيفا المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 11:16

مروحيات العدو الصهيوني تنقل جنودا مصابين من جنين إلى مستشفى رمبام في حيفا المحتلة

منذ 7 mins 31 August، 2024
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