سرايا القدس: مقاتلونا فجروا عبوة ناسفة معدة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية بمحور شارع الجابريات بجنين موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 05:44
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سرايا القدس: مقاتلونا فجروا عبوة ناسفة معدة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية بمحور شارع الجابريات بجنين موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو الاسرائيلي
منذ 45 mins
31 August، 2024
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