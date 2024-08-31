قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 02:28

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة المحتلة

منذ 56 mins 31 August، 2024
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