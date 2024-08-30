قائد سرايا القدس بالضفة: عمليتنا مع القسام في تل أبيب رسالة مهمة على الجميع التقاطها ولن تكون الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 18:28

قائد سرايا القدس بالضفة: عمليتنا مع القسام في تل أبيب رسالة مهمة على الجميع التقاطها ولن تكون الأخيرة

منذ 12 mins 30 August، 2024
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