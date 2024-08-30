قائد سرايا القدس بالضفة الغربية : نؤكد أن كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 18:28

قائد سرايا القدس بالضفة الغربية : نؤكد أن كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر

منذ 21 mins 30 August، 2024
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