قائد سرايا القدس بالضفة الغربية : نؤكد أن كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر – موقع قناة المنار – لبنان
قائد سرايا القدس بالضفة الغربية : نؤكد أن كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر