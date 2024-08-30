مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارا لجنود ‏العدو في حرش برعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 18:28

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارا لجنود ‏العدو في حرش برعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة

منذ 35 mins 30 August، 2024
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