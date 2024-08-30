قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 07:42

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة المحتلة

منذ 4 ساعة 30 August، 2024
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