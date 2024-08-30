قوات العدو الاسرائيلي تنسحب من مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة بعد اقتحام استمر قرابة يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 00:48

قوات العدو الاسرائيلي تنسحب من مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة بعد اقتحام استمر قرابة يومين

منذ 31 mins 30 August، 2024
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