مواجهات بين شبان وقوات العدو الاسرائيلي على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 00:48

مواجهات بين شبان وقوات العدو الاسرائيلي على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 51 mins 29 August، 2024
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